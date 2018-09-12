УФСБ по Петербургу задержало подполковника полиции по подозрению в получении взятки Размер взятки – 200 тыс. рублей

УФСБ по Петербургу задержало подполковника полиции по подозрению в получении взятки. Об этом ГСУ СК России по Петербургу сообщило в среду.

Задержан заместитель начальника 27 отдела полиции УМВД по Фрунзенскому району Петербурга. Следствие считает, что он получил взятку за возврат похищенного автомобиля. Размер взятки составил 200 тыс. рублей. В следственном управлении заявили, что в настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Добавим, ранее в Петербурге задержали за получение взятки руководителя Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного СУТ СК. Сумма взятки – 5 млн рублей. В настоящий момент он находится под арестом. Срок ареста – до 4 ноября.