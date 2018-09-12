В Петербурге на восемь минут закрывали станцию метро «Проспект Просвещения»

Станцию «Проспект Просвещения» Московско-Петроградской линии петербургского метрополитена временно закрывали для пассажиров. Это произошло в среду.
Как сообщили в пресс-службе подземки, станция стала недоступна для пассажиров в 21:10, а открыли спустя восемь минут. Причина – бесхозный предмет.
Добавим, в настоящий момент для горожан закрыта станция метро «Академическая». Там проводят капитальный ремонт. Работы начались в июле этого года и, как ожидается, займут 11 месяцев. Ремонт «Академической» обойдется в 450 млн рублей.
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