В Петербурге на восемь минут закрывали станцию метро «Проспект Просвещения» В 21:10

Станцию «Проспект Просвещения» Московско-Петроградской линии петербургского метрополитена временно закрывали для пассажиров. Это произошло в среду.

Как сообщили в пресс-службе подземки, станция стала недоступна для пассажиров в 21:10, а открыли спустя восемь минут. Причина – бесхозный предмет.

Добавим, в настоящий момент для горожан закрыта станция метро «Академическая». Там проводят капитальный ремонт. Работы начались в июле этого года и, как ожидается, займут 11 месяцев. Ремонт «Академической» обойдется в 450 млн рублей.