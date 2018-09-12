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12.09.18 / 21:19 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге на восемь минут закрывали станцию метро «Проспект Просвещения»

В 21:10

Фото АБН

Станцию «Проспект Просвещения» Московско-Петроградской линии петербургского метрополитена временно закрывали для пассажиров. Это произошло в среду.

Как сообщили в пресс-службе подземки, станция стала недоступна для пассажиров в 21:10, а открыли спустя восемь минут.  Причина – бесхозный предмет.

Добавим, в настоящий момент для горожан закрыта станция метро «Академическая». Там проводят капитальный ремонт. Работы начались в июле этого года и, как ожидается, займут 11 месяцев. Ремонт «Академической» обойдется в 450 млн рублей.

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