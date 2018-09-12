Все новости

12.09.18 / 22:03 Новости / Петербург и Ленобласть

На реконструкцию стадиона в Волхове потратили более 100 млн рублей

Работы велись с 2016 года

Зенит Раноккья

Фото: afisha.ngs24.ru

В Волхове Ленинградской области открыли после реконструкции стадион «Локомотив». Церемония прошла в среду, сообщили в правительстве региона.

В ходе работ на стадионе устроили футбольное поле с искусственным покрытием, установили трибуны и информационное табло, а также оборудовали беговые дорожки, детскую спортивную площадку и площадку для легкоатлетических снарядов. Кроме того, был построен спортивный зал, обновлено освещение стадиона и благоустроена территория.

Добавим, реконструкция стадиона «Локомотив» проводилась с 2016 года по программе «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». На реконструкцию потратили порядка 105,8 млн рублей. Из них около 91 млн рублей было направлено из областного бюджета.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.