На реконструкцию стадиона в Волхове потратили более 100 млн рублей Работы велись с 2016 года

В Волхове Ленинградской области открыли после реконструкции стадион «Локомотив». Церемония прошла в среду, сообщили в правительстве региона.

В ходе работ на стадионе устроили футбольное поле с искусственным покрытием, установили трибуны и информационное табло, а также оборудовали беговые дорожки, детскую спортивную площадку и площадку для легкоатлетических снарядов. Кроме того, был построен спортивный зал, обновлено освещение стадиона и благоустроена территория.

Добавим, реконструкция стадиона «Локомотив» проводилась с 2016 года по программе «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области». На реконструкцию потратили порядка 105,8 млн рублей. Из них около 91 млн рублей было направлено из областного бюджета.