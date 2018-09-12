Петербургский суд смягчил приговор фигуранту дела о подготовке взрыва Казанского собора С 2,5 до 2 лет

Санкт-Петербургский городской суд смягчил приговор фигуранту дела о подготовке взрыва Казанского собора Шамилю Омаргаджиеву. Об этом объединенная пресс-служба судов города сообщила в среду.

Суд назначил обвиняемому два года колонии общего режима. Также Омаргаджиев должен оплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.

Напомним, фигуранта дела признали виновным в хранении оружия и несообщении о готовящемся теракте. Пушкинский районный суд осудил его на два с половиной года колонии общего режима и обязал к штрафу в 50 тыс. рублей. Омаргаджиев решил оспорить это решение и подал апелляцию. Добавим, ранее виновным в подготовке взрыва в Казанском соборе признан Алисхан Эсмурзиев.