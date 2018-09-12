ЕР ответила на идею парламентского расследования по итогам 9 сентября Оснований для расследования не видит

Глава фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Петербурга Александр Тетердинко прокомментировал инициативу парламентариев о расследовании в связи с митингом 9 сентября против пенсионной реформы. АБН получил комментарий в среду.

Тетердинко считает, что оснований для парламентского расследования нет. «Организаторам митинга было предложено альтернативное место его проведения — Удельный парк, поэтому нарушения права собираться мирно не произошло. И потом, о каком нарушении прав может идти речь, если суды полагают организаторов и активных участников митинга правонарушителями и назначают им штрафы или арест?», — поинтересовался Тетердинко в ответ на инициативу представителей пяти парламентских фракций провести расследование.

Помимо этого, глава фракции «ЕР» в Законодательном собрании полагает, что стоит расследовать действия митингующих. «Именно они несут ответственность за прошедшие в воскресенье события. Они подтолкнули людей на конфликт с органами правопорядка и именно они нарушили права петербуржцев, участия в митинге не принимавших и испытавших неудобства от перекрытий улиц», — сказал он.

Напомним, утром в среду стало известно, что депутаты фракции «Партия роста» Максим Резник, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, депутаты фракции «Яблоко» Борис Вишневский, Михаил Амосов, депутаты фракции КПРФ Ирина Иванова, Ольга Ходунова, Александр Рассудов, депутаты фракции «Справедливая Россия» Надежда Тихонова, Александр Егоро, Алексей Ковалев, а также депутат от фракции ЛДПР Олег Капитанов предложили провести парламентское расследование по итогам митинга 9 сентября. Депутаты, подписавшие обращение, требуют расследовать действия чиновников Смольного, отозвавших согласование митинга. Изначально митинг был согласован с властями Петербурга. Однако за несколько дней до акции рядом с Финляндским вокзалом случился прорыв трубы. В результате Смольный запретил гражданам собираться на площади Ленина.

Акцию устраивали сторонники оппозиционера Алексея Навального. По итогам акции задержали более 600 человек.