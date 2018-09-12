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12.09.18 / 14:22 Новости / Россия и мир

«Тольяттихимбанк» приостановил работу из-за следственных мероприятий

Со вчерашнего дня

Накануне АО «Тольяттихимбанк» приостановил работу в связи с проведением «оперативных мероприятий следственных органов». Сообщение об этом появилось на сайте кредитной организации.

В банке рассчитывают, что 12 сентября смогут продолжить работу в обычном режиме, сказано в сообщении. Однако по данным на утро среды, следственные действия в банке продолжились, передает РБК.

В комментариях к записи зампреда правления банка Андрей Дроботова на странице в Facebook о проверке в кредитной организации один из пользователей предположил, что следственные действия связаны с делами по «Тольяттиазоту». На это Дроботов ответил: «Конечно, ТОАЗ».

Добавим, по данным портала Banki.ru, «Тольяттихимбанк» занимает 154 место по величине активов в банковской системе РФ. По данным Центробанка РФ, банк был зарегистрирован в 1993 году. Он на 100% контролируется Сергеем Махлаем — сыном многолетнего главы ПАО «Тольяттиазот» Владимира Махлая. По данным базы СПАРК, в настоящий момент около 73,82% предприятия принадлежит ОАО «Волгоцеммаш». Последнее на 90,8% принадлежит «Тольяттихимбанку», уточняет РБК.

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