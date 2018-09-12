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12.09.18 / 20:24 Новости / Политика / Россия и мир

Президент США подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы

Решения будут принимать Госдеп и Минфин

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий санкции против иностранных государств за вмешательство в выборы. Об этом в среду сообщает Reuters со ссылкой на советника по национальной безопасности США Джона Болтона.

Санкции предполагают заморозку активов, ограничение доступа к финансовым учреждениям США, а также запрет инвестиций в компании, против которых введены ограничительные меры. С предложениями о введении санкций в отношении стран или компаний, попытавшихся вмешаться в выборы, будут выступать Госдеп и Минфин США.

Ранее о подготовке пакета ограничительных мер со ссылкой на источники писала The Wall Street Journal. По словам собеседников издания, санкции смогут затронуть как физических, так и юрлиц. Сообщалось, что готовящийся указ – только один из инструментов, направленных на «предотвращение вмешательства со стороны иностранных противников».

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