Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 24% годовых С 17,75%

Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 24% годовых. Соответствующее заявление опубликовано на сайте турецкого регулятора в четверг.

Речь идет о ставке по недельным операциям РЕПО, отметили в Центробанке Турции. Регулятор уточнил, что недавние изменения прогноза инфляции указывают на риски с точки зрения стабильности цен. Решения по ужесточению денежно-кредитной политике должны поддержать стабильность цен, заявили в ЦБ.

Отметим, после публикации документу регулятора, стоимость доллара США к турецкой лире выросла на 5%. В настоящий момент увеличение продолжается на 3%. Добавим, ранее Банк Англии заявил о сохранении базовой ставки. Также основные процентные ставки сохранил ЕЦБ.