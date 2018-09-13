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13.09.18 / 16:29 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Четырбок попросил Полтавченко изменить «закон о тишине»

Из-за бумажной "волокиты" закон практически не исполняется

Глава комиета по законодательству в Заксобрании Денис Четырбок направил письмо губернатору Георгию Полтавченко с просьбой передать МВД полномочия по составлению протоколов о нарушении «закона о тишине», а также профинансировать из городского бюджета работу органов. Об этом в пресс-службе депутата сообщили в четверг.

Четырбок отметил, что сейчас трудно привлечь к ответственности нарушителей закона из-за бумажной «волокиты». Составлением протоколов занимается комитет по вопросам законности, и в ночное время протоколы составить нельзя. По мнению депутата, нужно дать право полиции составлять протокол, чтобы упростить и ускорить процесс наказания нарушителей. Также он попросил профинансировать реализацию такого соглашения с МВД.

Напомним, ранее парламентарии уже жаловались на неудобство «закона о тишине» в Уставный суд. Сообщалось, что из-за путаницы при составлении протоколов закон практически не исполняется. Срок составления протоколов чиновниками в комитете слишком затянут.

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