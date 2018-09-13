ЕС продлил индивидуальные санкции против России В отношении 155 человек и 44 организаций

Совет Европейского союза (ЕС) на полгода продлил индивидуальные санкции в отношении России. Сообщение об этом размещено на сайте организации в четверг.

Действие санкций продлено до 15 марта 2019 года. Решение вступит в силу с 14 сентября, отмечается в пресс-релизе.

Напомним, ЕС ввел индивидуальные санкции против РФ в 2014 году. В настоящий момент ограничительные меры действуют в отношении 155 человек и 44 организаций. В частности, меры включают заморозку активов и ограничение на поездки. Кроме персональных санкций тогда же ЕС ввел санкции в отношении отдельных секторов российской экономики.