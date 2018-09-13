Из Tesla уходит третий топ-менеджер с начала месяца

Вице-президент Tesla по международным финансам Джастин Маканир уходит из компании. Об этом передает Bloomberg.
По данным агентства, последним рабочим днем для Маканира станет 7 октября. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
В беседе с CNN Джастин Маканир уточнил, что уходит на должность финансового директора в другую компанию. Ее название топ-менеджер не назвал. Он отметил, что предложение о другой работе – «это возможность, которую он не мог упустить».
Ранее в сентябре об уходе из Tesla объявил главный бухгалтер компании Дейв Мортон. По его словам, причина такого решения – высокая нагрузка. О том, что не планирует возвращаться из отпуска, также заявила глава отдела кадров Габриэль Толедано.
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