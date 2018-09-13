Пользователям перехватывающих автостоянок в Петербурге предложат услуги каршеринга На 13 стоянках будут выдавать сертификаты на пользование каршерингом

В Петербурге проведут акцию по популяризации каршеринга: пользователям перехватывающих автостоянок выдадут сертификаты на услуги каршеринга. Об этом в четверг сообщает КРТИ.

Акция состоится в рамках Европейской недели мобильности и продлится с 16 по 22 сентября. Сертификаты будут выдавать ежедневно с 07:00 до 09:00 на 13 автостоянках города.

Отметим, для снижения трафика в историческом центре города СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Петербурга» развивает сеть перехватывающих автостоянок. На сегодняшний день в городе работают 13 перехватывающих автостоянок. Их общая вместимость составляет 1,4 тыс. мест. Автостоянки расположены в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском и Фрунзенском районах.