В Петербурге остановили поезда от «Купчино» до «Петроградской» Из-за неисправного состава

В петербургском метро нет движения поездов по синей ветки от метро «Купчино» до «Петроградской». Об этом в четверг сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Движение от «Парнаса» до «Петроградской» сохраняется. На синей ветке обнаружен неисправный состав, сообщили в метро.

Как пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП» соцсети «ВКонтакте», пассажиров высаживают из поездов, часть станций метро закрыта. По предварительной информации от очевидцев, сломался поезд на «Невском проспекте».





Обновление от 18:18. В метрополитене сообщили, что в 18:05 станции были открыты, движение восстановлено.

Напомним, в июне в Петербурге закрывали станцию метро «Девяткино». Тогда на станции появился характерный запах гари, причиной стал также неисправный состав. На синей линии инцидент, аналогичный нынешнему, произошел также в январе. Тогда поезда шли только от «Купчино» до «Петроградской», затем от «Парнаса» пустили составы с увеличенным интервалом. Станции «Петроградская» и «Пионерская» закрывали из-за наплыва пассажиров.