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13.09.18 / 17:28 Новости / Россия и мир / Экономика

Lenovo и NetApp заключили соглашение о создании СП в Китае

СП начнет работать весной 2019 года

Lenovo и NetApp заключили соглашение о создании совместного предприятия в Китае. Об этом в Lenovo сообщили в четверг.

Компании подписали соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве. Его основная цель – ускорение цифровой трансформации организаций по всему миру, отметили в Lenovo.

Кроме этого, стороны договорились о создании совместного предприятия. Lenovo и NetApp не раскрывают условия сделки.

В Lenovo заявили, что новая компания будет заниматься поставкой локализованных и спроектированных под потребности рынка Китая продуктов для управления и хранения данными. В настоящий момент совместное предприятие ждет разрешения на деятельность от китайских регуляторов. Lenovo предполагает, что новая компания начнет работать весной 2019 года.

Отметим, NetApp занимается разработкой систем и решения для хранения данных. По данным исследовательской компании International Data Corporation, NetApp является второй крупнейшей компанией на рынке внешних систем хранения данных. Во II квартале текущего года выручка организации в этой сфере составила $832,2 млн. Показатель вырос на 20% год к году.

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