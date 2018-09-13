Международные резервы России сократились на $1,2 млрд за неделю Составляют $459,4 млрд

С 31 августа по 7 сентября международные резервы РФ снизились на $1,2 млрд, или на 0,3%. Об этом в четверг сообщает Центробанк.

В настоящий момент показатель составляет $459,4 млрд. В ЦБ уточнили, что снижение произошло в результате отрицательной переоценки.

Добавим, международные резервы – это монетарное золото, специальные права заимствования, резервная позиция в МВФ и средства в иностранной валюте. Распоряжаться резервами могут ЦБ и правительство. За август показатель прибавил $2,58 млрд. По итогам 2017 года резервы увеличились на 14,6%.