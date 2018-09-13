Все новости

13.09.18 / 12:13 Новости / Общество / Россия и мир

Полиция провела обыски у главы татарстанского отделения «Справедливой России»

Ее подозревают в мошенничестве

Полиция провела обыски у главы татарстанского отделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой. Об этом стало известно в четверг от источников из правоохранительных органов.

Обыск проводили сотрудники УМВД Казани и следственного комитета, передает «Бизнес Online». Мероприятия прошли в квартире Бильгильдеевой на улице Шаляпина и ее же жилом доме на улице Балашовской. Также сотрудники правоохранительных органов провели обыски в жилых помещениях супруга Бильгильдеевой и офисах ее бывших компаний. Изъяты документы, компьютерная техника и сотовый телефон.

Претензии правоохранительных органов относятся к деятельности главы отделения «Справедливой России» в должности директора и учредителя агентства недвижимости «Пассаж». По данным следствия, с июля 2013 года по май 2016 года Бильгильдеева заключила несколько договоров на оказание услуг по покупке земельных участков и подведению к ним инженерных коммуникаций. Следствие считает, что Бильгильдеева заранее знала, что коммуникации не будут проведены. Сумма ущерба составила 7 млн рублей.

Помощник руководителя СУ СК по Республике Татарстан Эльвира Газизова сообщила, что в настоящий момент Бильгильдеева задержана. В ближайшее время ее доставят в изолятор временного содержания. По данным inkazan.ru, главу татарстанского отделения «Справедливой России» подозревают в мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

Отметим, ранее Бильгильдееву уже обвиняли в обмане клиентов ее агенства недвижимости. Это произошло в 2016 году. Клиенты компании заявили, что на приобретенных участках нет газа. При этом, по договору все коммуникации должно было обеспечить агентство. Также покупатели сообщили, что категория земли поселка являлась не ИЖС (индивидуальное жилищное строительства», а сельхозназначения. Бильгильдеева признала невыполнения ряда обязательств перед клиентами, но деньги возвращать отказалась, уточняет «Бизнес Online».

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.