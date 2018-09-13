Полиция провела обыски у главы татарстанского отделения «Справедливой России» Ее подозревают в мошенничестве

Полиция провела обыски у главы татарстанского отделения «Справедливой России» Рушании Бильгильдеевой. Об этом стало известно в четверг от источников из правоохранительных органов.

Обыск проводили сотрудники УМВД Казани и следственного комитета, передает «Бизнес Online». Мероприятия прошли в квартире Бильгильдеевой на улице Шаляпина и ее же жилом доме на улице Балашовской. Также сотрудники правоохранительных органов провели обыски в жилых помещениях супруга Бильгильдеевой и офисах ее бывших компаний. Изъяты документы, компьютерная техника и сотовый телефон.

Претензии правоохранительных органов относятся к деятельности главы отделения «Справедливой России» в должности директора и учредителя агентства недвижимости «Пассаж». По данным следствия, с июля 2013 года по май 2016 года Бильгильдеева заключила несколько договоров на оказание услуг по покупке земельных участков и подведению к ним инженерных коммуникаций. Следствие считает, что Бильгильдеева заранее знала, что коммуникации не будут проведены. Сумма ущерба составила 7 млн рублей.

Помощник руководителя СУ СК по Республике Татарстан Эльвира Газизова сообщила, что в настоящий момент Бильгильдеева задержана. В ближайшее время ее доставят в изолятор временного содержания. По данным inkazan.ru, главу татарстанского отделения «Справедливой России» подозревают в мошенничестве в крупном и особо крупном размере.

Отметим, ранее Бильгильдееву уже обвиняли в обмане клиентов ее агенства недвижимости. Это произошло в 2016 году. Клиенты компании заявили, что на приобретенных участках нет газа. При этом, по договору все коммуникации должно было обеспечить агентство. Также покупатели сообщили, что категория земли поселка являлась не ИЖС (индивидуальное жилищное строительства», а сельхозназначения. Бильгильдеева признала невыполнения ряда обязательств перед клиентами, но деньги возвращать отказалась, уточняет «Бизнес Online».