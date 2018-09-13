Оганесяну продлили арест до 13 ноября Горсуд не стал возвращать дело на стадию предварительного слушания

Бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну продлили арест до 13 ноября 2018 года. Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кроме того, Горсуд Петербурга оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда о возврате прокурору уголовного дела в отношении Оганесяна. Адвокат обвиняемого и потерпевшая сторона просили вернуть дело в суд на новое рассмотрение, начиная со стадии предварительного слушания.

Оганесян также подавал жалобу на продление ареста до 20 сентября 2018 года. Эту жалобу горсуд тоже не удовлетворил. О новом продлении срока Оганесяну ходатайствовал прокурор.

Напомним, Оганесяна обвиняют в хищении 28 млн рублей при поставке табло на стадион на Крестовском острове. Ранее он признал вину и заключил соглашение со следствием. В июле 2018 года Смольнинский районный суд Петербурга постановил вернуть прокурору уголовное дело против Оганесяна. Суд вернул дело из-за процессуальных нарушений, которые мешают его рассмотрению.