Все новости

13.09.18 / 19:57 Новости / Петербург и Ленобласть

Оганесяну продлили арест до 13 ноября

Горсуд не стал возвращать дело на стадию предварительного слушания

Бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну продлили арест до 13 ноября 2018 года. Об этом в четверг сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Кроме того, Горсуд Петербурга оставил без изменений постановление Смольнинского районного суда о возврате прокурору уголовного дела в отношении Оганесяна. Адвокат обвиняемого и потерпевшая сторона просили вернуть дело в суд на новое рассмотрение, начиная со стадии предварительного слушания.

Оганесян также подавал жалобу на продление ареста до 20 сентября 2018 года. Эту жалобу горсуд тоже не удовлетворил. О новом продлении срока Оганесяну ходатайствовал прокурор.

Напомним, Оганесяна обвиняют в хищении 28 млн рублей при поставке табло на стадион на Крестовском острове. Ранее он признал вину и заключил соглашение со следствием. В июле 2018 года Смольнинский районный суд Петербурга постановил вернуть прокурору уголовное дело против Оганесяна. Суд вернул дело из-за процессуальных нарушений, которые мешают его рассмотрению.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,140 seconds.