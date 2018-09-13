С фасада СПбГУ исчезла памятная надпись времен блокады Депутат Ковалев потребовал вернуть надпись на здание

С фасада здания юрфака СПбГУ на Васильевском острове исчезла памятная надпись времен блокады. Об этом в четверг сообщил депутат ЗакСа Алексей Ковалев.

Ковалев направил обращение ректору вуза Николаю Кропачеву и главе Василеостровского района Юлии Киселевой с требованием вернуть надпись на здание. Он отметил, что надпись исчезла после проведения на фасаде ремонтных работ. «Накануне 8 сентября, Дня памяти жертв блокады, было просто необходимо восстановить эту уникальную надпись. В нашем районе у этого мемориала традиционно проводятся памятные мероприятия с возложением цветов. Нельзя так наплевательски относиться к священным для ленинградцев-петербуржцев вещам, и поэтому я намерен добиться восстановления надписи в кратчайшие сроки», — заявил Ковалев.

Отметим, памятная надпись годов блокады Ленинграда гласит: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Она была восстановлена в 1969 году и сопровождалась мемориальной доской с подписью: «В память о героизме и мужестве ленинградцев в дни 900-дневной блокады города сохранена эта надпись». После проведения ремонтных работ фасада летом текущего года мраморную доску вернули на место, но надпись не появилась.