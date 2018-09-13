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13.09.18 / 11:19 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Петербургский метрополитен обязали переписать конкурс на ремонт шахты

По контракту на 274 млн рублей

Фото Abnews.ru

Петербургское УФАС обязало метрополитен города переписать конкурс на капитальный ремонт вентиляционной шахты. Об этом в четверг сообщили в антимонопольной службе.

Комиссия рассмотрела жалобу ООО «ПромЭнерго» на условия конкурса с ограниченным участием по контракту на 274 млн рублей и выявил нарушения в установлении порядка оценки заявок. Метрополитену выдали предписание о внесении изменений в течение 10 дней.

Напомним, накануне петербургское УФАС аннулировало закупки ГКУ «Фонд капитального строительство и реконструкции» на 1,5 млрд рублей. Как установила служба, фонд нарушил закон о контрактной системе при проведении пяти закупок. Так, в четырех из них заказчик требовал предоставить индекс деловой репутации, что по закону не является обязательным условием.

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