Петербургский метрополитен обязали переписать конкурс на ремонт шахты По контракту на 274 млн рублей

Петербургское УФАС обязало метрополитен города переписать конкурс на капитальный ремонт вентиляционной шахты. Об этом в четверг сообщили в антимонопольной службе.

Комиссия рассмотрела жалобу ООО «ПромЭнерго» на условия конкурса с ограниченным участием по контракту на 274 млн рублей и выявил нарушения в установлении порядка оценки заявок. Метрополитену выдали предписание о внесении изменений в течение 10 дней.

Напомним, накануне петербургское УФАС аннулировало закупки ГКУ «Фонд капитального строительство и реконструкции» на 1,5 млрд рублей. Как установила служба, фонд нарушил закон о контрактной системе при проведении пяти закупок. Так, в четырех из них заказчик требовал предоставить индекс деловой репутации, что по закону не является обязательным условием.