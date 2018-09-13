Суд отказал Пивоварову в иске к Смольному из-за переноса митинга Митинг предложили перенести из-за прорыва трубы на Площади Ленина

Смольнинский суд Петербурга отклонил иск главы петербургского отделения «Открытой России» Андрея Пивоварова к комитету по вопросам законности о переносе митинга. Об этом в четверг сообщила объединенная пресс-служба судов.

Оппозиционер хотел оспорить предложения комитета об изменении места проведения митинга против пенсионной реформы, который пройдет 16 сентября. Из-за прорыва трубы на Площади Ленина активистам предложили провести акцию в Удельном парке. Пивоваров просил суд признать незаконным перенос митинга, сославшись на постановление пленума Верховного Суда России от 26 июня 2018 года №28.

Напомним, ранее власти города согласовали несколько митингов против пенсионной реформы. Из-за аварии на Площади Ленина Смольный предложил перенести митинги 9 сентября и 16 сентября в Удельный парк. Организаторы отказались переносить место акций. В воскресенье, 9 сентября, на площади Ленина началось шествие, организованное штабом Алексея Навального. По разным данным, на нем задержали около 600 человек.