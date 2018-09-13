В Ленобласти началась прививочная кампания от гриппа Она продлится до конца декабря

В Ленобласти начали проводить бесплатную вакцинацию против гриппа. Об этом в четверг сообщает региональное правительство.

Прививки можно будет сделать до конца декабря во всех медицинских учреждениях. Также организована работа мобильных прививочных бригад. Медики будут использовать вакцину отечественного производства «Совигрипп».

Отметим, на сезон 2018-2019 годов Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала преобладание следующих штаммов гриппа: А/H1N1 Мичиган, грипп А/H3N2 Сингапур и грипп В (Колорадо). В первую очередь врачи рекомендуют делать прививки детям, беременным женщинам и людям старше 60 лет. В обязательном порядке будут привиты сотрудники из групп профессионального риска.