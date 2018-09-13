Полтавченко посетит республику Сербскую Стороны планируют строительство каскада средних ГЭС на реке Врбас

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко посетит республику Сербскую Боснии и Герцеговины. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе губернатора.

Официальная делегация во главе с Полтавченко пробудет в Боснии и Герцеговине с 13 по 15 сентября. Полтавченко встретится с президентом республики Сербская Милорадом Додиком, а также с представителями деловых и политических кругов. Планируется подписать соглашение о сотрудничестве между компанией «Ракурс — инжиниринг» и министерством промышленности, энергетики и горного дела республики. Соглашение подразумевает строительство каскада средних ГЭС на реке Врбас. Также в фонды библиотеки республики передадут русскоязычные книги.

Отметим, в прошлом году стороны подписали протокол о сотрудничестве по многим направлениям, а также «дорожную карту» на 2017-2019 годы. Милорад Додик ежегодно участвует в петербургском международном экономическом форуме. На ПМЭФ-2018 он также обсудил с Полтавченко вопросы двустороннего сотрудничества.