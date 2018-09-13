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13.09.18 / 20:03 Новости / Россия и мир / Экономика

Сборы российских фильмов за январь-август 2018 года выросли на 32,5% год к году

Более 11 млрд рублей

Сборы российских фильмов за январь-август текущего года выросли на 32,5% год к году. Об этом в четверг сообщили в Фонде кино.

Общая сумма сборов составила более 11 млрд рублей, передает ТАСС. Всего фильмы посетили 43,8 млн зрителей. Около 84% сборов пришлось на фильмы, которые поддержал Фонд кино.

В Фонде отметили, что сборы иностранных фильмов уменьшились на 23%. Они составили 23,6 млрд рублей.

Отметим, в январе-августе прошлого года сборы российских фильмов составили 7,4 млрд рублей. Добавим, ранее правительство России утвердило новый устав Фонда кино. Согласно документу, в Фонде появится новый орган управления – совет фонда.

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