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13.09.18 / 19:39 Новости / Россия и мир / Экономика

Шведский суд отменил свое решение на запрет взыскания активов «Газпрома»

Подробности неизвестны

Коллаж АБН

Арбитражный суд Швеции отменил свое решение о запрете взыскания активов «Газпрома». Об этом стало известно в четверг.

Речь идет о блокировавшем арест активов российской компании по спору с «Нафтогазом», передает Reuters. Подробностей о решении суда агентство не сообщает.

Напомним, ранее Стокгольмский арбитраж разрешил арестовать активы «Газпрома» по иску «Нафтогаза». Российская компания решила оспорить решение. Швейцарский суд встал на сторону «Газпрома». Он признал доводы украинской компании несостоятельными.

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