Технико-экономическое обоснование трамвая в Кудрово будет готовить институт «Стройпроект» Эта же компания готовила документацию для некоторых велодорожек, ВСД и ЗСД

Конкурс на выполнение технико-экономического обоснования трамвая в Кудрово будет готовить АО «Институт «Стройпроект». Об итогах конкурса в четверг сообщили в дирекции по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти.

Институт «Стройпроект» готов выполнить работы за 10,9 млн рублей. Начальная (максимальная» цена контракта составляла 11,5 млн рублей. Закончить работы должны к середине 2019 года, сам трамвай хотят запустить к 2023 году.

Напомним, соперником «Стройпроекта» по этому конкурсу была компания ООО «Пи-Эм-Эй». В Смольном ранее объявляли о планах сделать этот трамвай частным, как «Чижик» в Красногвардейском районе.

«Сройпроект» уже работал на нескольких крупных городских стройках. Институт готовил документацию для некоторых велодорожек, ВСД и ЗСД.