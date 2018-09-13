Убийцу сотрудника ФСИН в Петербурге осудили на девять лет колонии Сабир Садыков вину не отрицал

Исполнителя убийства начальника одного из отделов управления ФСИН в Петербурге приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом в четверг сообщает СК РФ по Петербургу.

Мужчину признали виновным в совершении убийства, а также в незаконном приобретении, передаче и хранении оружия и боеприпасов. Осужденный Сабир Садыков вину не отрицал.

Напомним, убийство было совершено в марте прошлого года. Садыков убил потерпевшего Николая Чернова по предложению начальника петербургского ФСИН Сергея Мойсеенко. Мотивом стало сокрытие коррупционных преступлений.