Трубу на площади Ленина в Петербурге будут ремонтировать до 20 октября Специалисты нашли опасные пустоты

Трубу на площади Ленина в Петербурге будут ремонтировать до 20 октября. Такие ориентировочные сроки назвали в Смольном в четверг.

По данным «Водоканала», на тот же срок будет закрыт проезд от Арсенальной набережной до улицы Комсомола. Территория площади Ленина огорожена, ее охраняют круглосуточно. На площади работает около 40 единиц техники «Водоканала».

В Смольном обещают, что аккредитованная лаборатория определит состояние грунтовых пород и опасность их состояния по результатам геофизического исследования. В настоящий момент известно, что там обнаружены пустоты. При этом видимых повреждений поверхности над трубой не было, но есть просадки покрытия площади, считают специалисты.

Отметим, эта труба является причиной, по которой Смольный фактически отозвал согласования двух митингов против пенсионной реформы. Неделю назад на площадь все же пришли сторонники оппозиционера Алексея Навального. В результате полиция и Росгвардия задержали более 600 человек. На этой неделе планируется проведение еще одной согласованной ранее акции. Организаторы требуют допустить людей на площадь или места рядом с ней. Однако Смольный предостерегает организаторов, в числе которых есть депутаты петербургского Заксобрания, от того, чтобы «ставить под угрозу безопасность петербуржцев».