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14.09.18 / 17:18 Новости / Россия и мир / Экономика

Арбитражный суд оставил в силе решения о банкротстве двух застройщиков Urban Group

Их доводы несущественны

Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решения о банкротстве двух застройщиков Urban Group. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе конкурсного управляющего группы.

Речь идет о компаниях ООО «Хайгейт» и АО «Континент проект», передает «Интерфакс». Суд признал их доводы несущественными.

Напомним, ранее Urban Group приостановил продажу недвижимости. В июле Арбитражный суд Московской области признал пять застройщиков группы банкротами. В августе правительство утвердило план по достройке объектов Urban Group. На это потребуется около 70 млрд рублей.

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