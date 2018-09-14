Арбитражный суд оставил в силе решения о банкротстве двух застройщиков Urban Group Их доводы несущественны

Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решения о банкротстве двух застройщиков Urban Group. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе конкурсного управляющего группы.

Речь идет о компаниях ООО «Хайгейт» и АО «Континент проект», передает «Интерфакс». Суд признал их доводы несущественными.

Напомним, ранее Urban Group приостановил продажу недвижимости. В июле Арбитражный суд Московской области признал пять застройщиков группы банкротами. В августе правительство утвердило план по достройке объектов Urban Group. На это потребуется около 70 млрд рублей.