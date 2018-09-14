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14.09.18 / 18:23 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ не видит больших проблем с возможными санкциями против российского госдолга – Набиуллина

Регулятор инфраструктурно готов к выкупу ОФЗ с рынка

Коллаж АБН

Центробанк РФ не видит больших проблем с возможными санкциями против российского госдолга, но ограничительные меры могут вызвать повышенную волатильность на рынке. Об этом в пятницу сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Госдолг России очень низкий, объем ОФЗ, который держат нерезиденты, в настоящий момент составляет порядка $26 млрд, цитируют Набиуллину «Ведомости». По сравнению с существующими резервами – это небольшой объем, отметила глава ЦБ.

Она добавила, что с апреля, когда США ввели новые санкции, нерезиденты продали ОФЗ на сумму около 480 млрд рублей в условиях роста волатильности. По данным на 1 сентября их доля в этих бумагах сократилась до 26,6%. При этом инфраструктурно ЦБ готов к выкупу ОФЗ с рынка, отметила Набиуллина. Однако «такой целесообразности и даже такой вероятности на ближайшее время» регулятор не видит.

В конце июля ЦБ сообщал, что доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ снизилась до годового минимума. В июне этот показатель сократился на 2,3 п.п. к маю. В итоге доля нерезидентов составила 28,2%.

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