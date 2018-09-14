Цена на нефть Brent зафиксировалась возле $78 за баррель Нефть WTI торгуется по $69 за баррель

В пятницу вечером цена на нефть эталонной марки Brent зафиксировалась возле отметки в $78 за баррель. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.

По фиксингу на 19:15 по московскому времени, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent растет на 0,293% и составляет $78,41 за баррель. В то же время бочка WTI с поставкой в октябре подорожала на 1,067% — до $69,33 за баррель.

Между тем, по оценкам ЦБ РФ, цены на нефть будут постепенно снижаться в 2020-2021 годах. В результате, цены могут опуститься до $55 за баррель. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, такой прогноз заложен в базовый сценарий.