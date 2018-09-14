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14.09.18 / 20:45 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Депутат ЗакСа Петербурга потребовал посадить проникших на крышу дома на Невском руферов

Или оштрафовать

Депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев потребовал посадить руферов, которые проникли на крышу одного из домов на Невском проспекте. Об это пресс-служба парламентария сообщила в пятницу.

Цивилев направил соответствующее письмо главе УМВД по Центральному району города. Депутат заявил, что спилив решетку для проникновения на крышу руферы нарушили Уголовный кодекс. В частности, статью 167 об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

Также депутат напомнил, что на нарушителей можно наложить административный штраф за порчу общего имущества. Размер штрафа – 1-5 тыс. рублей.

Напомним, ранее руферы Петербурга выложили в Instagram видео, на котором они проникают на крышу дома. Для этого они спилили болгаркой огораживающую проход решетку. Добавим, в августе в ЗакС внесли законопроект об ужесточении наказаний за незаконное проникновение на крышу. Для физических лиц штраф составит 15 тыс. рублей.

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