Губернатор Ленобласти решил провести прямую телефонную линию с жителями региона 17 сентября

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко решил провести прямую телефонную линию с жителями региона. Об этом правительство области сообщило в пятницу.

Прямая линия пройдет 17 сентября, в понедельник. Дрозденко будет отвечать на звонки с 16:00 до 17:00 часов. Кроме этого, губернатор на время прямой линии пригласил глав администраций муниципальных районов региона к общению в режиме видеоконференции.

Жители области могут позвонить Дрозденко со стационарного телефона по номер 006. Звонок будет бесплатным. Также можно позвонить по номеру +7(81361)315-01. Этот звонок будет платным по тарифу оператора связи.

Отметим, ранее в правительстве Ленобласти сообщили, что прямая линия с Дрозденко пройдет 15 сентября. Позже ведомство заявило об уточнении даты проведения мероприятия – 17 сентября. Добавим, в начале недели Дрозденко пообещал изменить время разрешенной продажи алкоголя в рюмочных. Он заявил, что круглосуточной продажи в розлив не будет.