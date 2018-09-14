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14.09.18 / 13:30 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Губернатор Ленобласти решил провести прямую телефонную линию с жителями региона

17 сентября

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко решил провести прямую телефонную линию с жителями региона. Об этом правительство области сообщило в пятницу.

Прямая линия пройдет 17 сентября, в понедельник. Дрозденко будет отвечать на звонки с 16:00 до 17:00 часов. Кроме этого, губернатор на время прямой линии пригласил глав администраций муниципальных районов региона к общению в режиме видеоконференции.

Жители области могут позвонить Дрозденко со стационарного телефона по номер 006. Звонок будет бесплатным. Также можно позвонить по номеру +7(81361)315-01. Этот звонок будет платным по тарифу оператора связи.

Отметим, ранее в правительстве Ленобласти сообщили, что прямая линия с Дрозденко пройдет 15 сентября. Позже ведомство заявило об уточнении даты проведения мероприятия – 17 сентября. Добавим, в начале недели Дрозденко пообещал изменить время разрешенной продажи алкоголя в рюмочных. Он заявил, что круглосуточной продажи в розлив не будет.

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