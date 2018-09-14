Гендиректор онлайн-кинотеатра ivi допустил выход на IPO к 2020 году Для рынка это не новый сегмент

При сохранении нынешних темпов развития онлайн-кинотеатр ivi получит «вполне достаточный размер» для размещения акций (IPO) на бирже на Nasdaq к 2020 году. Об этом в пятницу рассказал гендиректор компании Олег Туманов в интервью TJ.

Он уточнил, что это произойдет в случае, «если не будет никакого очередного обвала рубля». «Многие технологические компании с объемом порядка $150 млн выручки в год делают IPO на Nasdaq», — сказал Туманов, отметив, что для рынка этот сегмент не новый.

Добавим, онлайн-кинотеатр ivi запустился в 2010 году. По данным сайта компании, в настоящее время его аудитория составляет порядка 48 млн человек. По данным ЕГРЮЛ, ООО «Иви.ру» на 100% принадлежит кипрской Ivi.Ru Media Ltd, уточняет vc.ru. Структуру акционеров компания не раскрывает, но ранее Туманов рассказывал, что у ivi «значительная доля российского участия».