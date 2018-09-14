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14.09.18 / 13:58 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Ленобласть направила на компенсацию ипотеки жителям региона 118,6 млн рублей

Деньги получили 234 человека

Фото АБН

Ленинградская область потратила на компенсацию ипотеки жителям региона 118,6 млн рублей. Об этом правительство области сообщило в пятницу.

Деньги направили на единоразовые социальные выплаты на строительство и покупку жилья, а также на частичную компенсацию расходов на ипотечные проценты. Всего средства получили 234 жителя области. Среди них 25 молодых педагогов. В правительстве региона отметили, что размер субсидии составил 60% от расчетной стоимости жилья.

В правительстве отметили, что всего в рамках программы с 2014 года такие субсидии получили 466 человек. Из них молодыми педагогами являются 84 человека. Общий размер выплат составил 548 млн рублей.

Добавим, ранее Минстрой допустил увеличение ставок по ипотеке. По мнению ведомства, причина в неопределенности валютного рынка. При этом, в июле впервые за год средняя ставка по ипотеке увеличилась. Она выросла до 9,57%.

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