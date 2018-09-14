X5 Retail собрал 270 продуктовых наборов за первый месяц марафона «Корзина доброты» Общая сумма пожертвований составила 112 тыс. рублей

X5 Retail Group и Фонд продовольствия «Русь» собрали около 270 продуктовых наборов за первый месяц акции онлайн-марафона «Корзина доброты» по сбору продуктов для малоимущих граждан. Об этом в пресс-службе ритейлера сообщили в пятницу.

В компании отметили, что чаще всего пользователи приобретали наборы стоимостью 350 и 500 рублей. В них входят подсолнечное масло, крупы, макароны, а также консервы, печенье и чай. Общая же сумма всех пожертвований, собранных с 15 августа, составила порядка 112 тыс. рублей.

Добавим, марафон «Корзина доброты» проводится с 15 августа по 15 октября. После его завершения X5 Retail Group добавит еще 30% к собранному онлайн продовольствию, после чего волонтеры сформируют продуктовые наборы и передадут их одиноким пенсионерам Нижегородской области.

Отметим, для участия в марафоне нужно выбрать и оплатить набор продуктов на сайте корзинадоброты.рф. Пользователи могут выбрать набор стоимостью от 150 до 2 тыс. рублей. Благотворительный интернет-магазин «Корзина доброты» был запущен X5 Retail Group и Фондом продовольствия «Русь» в конце прошлого года.