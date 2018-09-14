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14.09.18 / 20:31 Новости / Россия и мир / Экономика

Минфин РФ сообщил о намерении обжаловать решение апелляционного суда Англии по долгу Украины

До 26 октября

Минфин России сообщил о намерении обжаловать решение апелляционного суда Англии по долгу Украины. Соответствующее заявление в пятницу сделал директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов ведомства Константин Вышковский.

Россия подаст апелляцию в ближайшее время, передает «Прайм» слова Вышковского. Он уточнил, что срок подачи апелляции – до 26 октября. По словам директора департамента, Россия перейдет к полноценному судебному разбирательству при отклонении апелляции. Разбирательство будет идти только по четвертому аргументу о принуждении Украины для продажи облигаций, отметил Вышковский.

Напомним, ранее Высокий суд Лондона начал рассмотрение дела по долгу Украины в $3 млрд. Суд встал на сторону России. Украина подала апелляцию в Апелляционный суд Англии. Там суд не поддержал три из четырех доводов украинской стороны. Суд решил детально рассмотреть только довод о том, что Киев взял кредит под воздействием Москвы.

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