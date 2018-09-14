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14.09.18 / 09:05 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Организаторы митинга 16 сентября: Согласование остается в силе

Потому что письмо комитета по законности «юридически ничтожно»

Фото АБН

Согласование митинга на площади Ленина, который должен пройти 16 сентября, остается в силе. Таким мнением в пятницу поделился один из заявителей митинга против пенсионной реформы, депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

Вишневский напомнил, что согласование было выдано 4 сентября. По его словам, письмо комитета по законности и правопорядку Смольного о невозможности проведения митинга 16 сентября на площади Ленина «юридически ничтожно» и «не порождает никаких правовых последствий».

Ранее Смольнинский райсуд отказал в иске по аналогичному митингу, но от 9 сентября, оппозиционеру Андрею Пивоварову. Вишневский отмечает, что суд постановил, что это письмо «не является решением публичного органа власти об изменении согласованного ранее места проведения публичного мероприятия».

Напомним, накануне Смольный сообщил о результатах встречи и.о. губернатора Петербурга Александра Говорунова с депутатами Заксобрания – заявителями митинга. Говорунов говорил на встрече, что Смольнинский райсуд «подтвердил законность действий профильного комитета Смольного, который предложил организаторам провести публичное мероприятие в другом месте». Отметим, после того, как этот комитет выдал согласование на митинг на площади Ленина, у Финляндского вокзала прорвало трубу. Теперь «Водоканал» будет ремонтировать ее до 20 октября, площадь закрыта, а митингующих отправляют в Удельный парк.

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