На выходных проезд по дорогам Петербурга ограничат из-за трех спортивных мероприятий В центре города, в Купчино и по маршруту пробега Пушкин – Петербург

На выходных, 15 и 16 сентября, проезд по некоторым дорогам Петербурга ограничат из-за трех спортивных мероприятий. Об этом в пятницу предупредили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В центре города в субботу пройдет «Кросс нации». С полудня дороги будут закрыты поэтапно от Дворцовой площади через Биржевой мост и Троицкий мост. Точную схему ограничения движения можно посмотреть по ссылке.

В Купчино с 13.00 до 14.00 в субботу закроют движение из-за велопробега «Велокупчино». Дороги будут закрыть поэтапно, велосипедисты и роллеры сделают круг от Бухарестской улицы через улицу Ярослава Гашека и Купчинскую. Точная схема приведена здесь.

В воскресенье в связи с проведением легкоатлетического пробега Пушкин – Петербург движение транспорта будут закрывать по маршруту пробега. Он стартует в 9 утра от Привокзальной площади в Пушкине, точная схема приведена по ссылке.

Кроме того, в субботу в Металлострое пройдет праздник поселка. Движение транспортных средств будет прекращено с 15.30 до 16.30 15 сентября по Пионерской ул. и Центральной ул. в районе д. 12 поэтапно по ходу движения колонны участников шествия и с 21.45 до 22.20 15 сентября по Полевой ул. от Петрозаводского шоссе до ул. Богайчука и ул. Богайчука от Полевой ул. до д. 10 по ул. Богайчука. А в воскресенье из-за «Всемирного дня автомобиля» будет закрыто движение по ул. Маршала Тухачевского от ул. Стасовой до Апрельской.