По делу «Зимней вишни» задержан двенадцатый подозреваемый Чиновница скрывала информацию о нарушениях в ТЦ

Сегодня суд избирал меру пресечения еще одному подозреваемому по делу пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». Задержанная накануне заместитель главы строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей, которая проводила проверку комплекса в 2014 году, останется под стражей до 13 ноября.

Следствие считает, что чиновница намеренно сокрыла информацию о нарушениях противопожарной безопасности. Отметим, Шенгерей стала двенадцатой задержанной по делу трагедии, унесшей жизни шестидесяти человек, в том числе тридцати семи детей.

После страшного пожара в «Зимней вишне» МЧС инициировало масштабные проверки торговых комплексов по всей стране, при этом большинство ТРЦ, подвергнувшихся внезапному визиту сотрудников контролирующего органа, пройти их не смогли.

Так, многочисленные нарушения были выявлены в пятнадцати торговых центрах Ростова-на-Дону. Заблокированные пожарные выходы, неисправности системы оповещения и автоматического пожаротушения, отсутствие необходимого числа огнетушителей – лишь часть замечаний. Об этом рассказал заместитель начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Игорь Тягненко.

При этом в Пермском крае проверки проводили лишь частично. Как отметил министр территориальной безопасности Перми Андрей Ковтун, инспекции сотрудников контролирующих органов подверглись ТРЦ, по которым ранее были выявлены замечания.

В мегаполисах к проверкам подошли более серьезно. В Санкт-Петербурге инспекция посетила 82 ТРЦ. К некоторым из них не возникло никаких претензий, в других были выявлены настолько серьезные нарушения противопожарной безопасности, что комплексы пришлось закрыть до полного устранения нарушений.

Например, торговый комплекс «Питерлэнд» был закрыт на неделю. По ТРК «Светлановский» и «Кубус», руководство которых проигнорировало требования устранить замечания, было принято аналогичное решение. По меньшей мере еще 15 комплексов находятся на грани закрытия.

В их числе ТВК «Гарден Сити», количество нарушений в котором превышает все разумные пределы. Закрытые и заставленные пожарные выходы, отсутствие огнетушителей и огнезащиты в системе вентиляции, легковоспламеняемые материалы отделки, ограниченный доступ к насосной станции – лишь половина выявленных в торгово-выставочном комплексе нарушений. Причем выполнять предписания инспекции в «Гарден Сити» не торопятся – повторная проверка показала, что с момента первого визита не изменилось ровным счетом ничего.

Как ранее отметил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, указывая на причину трагедии в Кемерове, «вот это знаменитое разгильдяйство, наш знаменитый авось». Даже на фоне страшной трагедии в «Зимней вишне» на этот самый авось по-прежнему продолжает надеяться руководство некоторых торговых центров.