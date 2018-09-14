«Полюс» объявил о выкупе евробондов на сумму до $300 млн С датами погашения в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах

ПАО «Полюс» выкупит евробонды с датами погашения в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах на общую сумму до $300 млн, включая накопленный процентный доход. Информация об этом была размещена в пятницу на Лондонской бирже.

В качестве дилера выступит J.P. Morgan Securities. Заявки от инвесторов будут собирать до 21 сентября, а итоги планируется подвести 24 сентября, указано в сообщении.

Добавим, «Полюс» является одной из крупнейших золотодобывающих компаний в мире. Основные предприятия компании находятся в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. В настоящий момент в обращении находятся четыре выпуска евробондов «Полюса» на общую сумму порядка $2,55 млрд, а также рублевые облигации на 15 млрд рублей, уточняет ТАСС.