Минстрой Подмосковья разрешил строительство производственно-складского корпуса в Подольске Инвестиции – 120 млн рублей

Министерство строительного комплекса Московской области выдало разрешение на строительство производственно-складского корпуса в Подольске. Об этом в пятницу сообщил глава ведомства Руслан Тагиев.

Комплекс будет строить АО НПО «Унихимтек». Компания намерена построить здание в микрорайоне Климовск. Комплекс будет одноэтажным. Его площадь – более 3 тыс. кв.м.

«Унихимтек» планирует разместить в комплексе производственную, складскую и административно-бытовую зоны. Также на прилегающей территории предполагается обустройство стоянки для грузового транспорта и подъездные пути.

Разрешение на строительство действительно до июня следующего года. «Унихимтек» намерен вложить в проект 120 млн рублей.

Добавим, ранее в Подмосковье ввели производственно-складской комплекс во Фрязино. Его построила компания ООО «Экселлент Лайт». Площадь комплекса – 2,5 тыс. кв.м. Объем инвестиций – 120 млн рублей.