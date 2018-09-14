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14.09.18 / 18:19 Новости / Петербург и Ленобласть

Власти Петербурга решили отремонтировать улицу у администрации города за 21,5 млн рублей

Ремонту подлежат 380 м

Фото АБН

Власти Петербурга решили отремонтировать улицу у администрации города за 21,5 млн рублей. Об этом стало известно в пятницу из документов сайта госзакупок.

Аукцион на ремонт улицы Пролетарской Диктатуры объявило ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Организация принимает заявки на участие в конкурсе до 1 октября. Победителя выберут до 8 октября.

Победитель конкурса должен будет отремонтировать 380 м дороги. Также подрядчик обязан нанести на новое покрытие разметку.

Добавим, ранее «Дирекция транспортного строительства» объявила аукцион на ремонт другой дороги – участок Парашютной улицы. Максимальная цена – 38,2 млн рублей. Организация должна была выбрать подрядчика до 20 августа. В настоящий момент на страницу этой закупки нет информации об участниках и победителе конкурса.

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