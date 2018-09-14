Василеостровский райсуд рассмотрел иск аквапарка «Питерлэнд» к отцу тонувшего в бассейне мальчика В результате «Питерлэнд» выплатил почти 200 тыс. рублей

Василеостровский районный суд Петербурга рассмотрел иск аквапарка «Питерлэнд» к Мохаммеду Аль-Акмару, отцу мальчика, который чуть не утонул в бассейне несколько лет назад. О результатах судебного заседания в пятницу сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Аквапарк просил взыскать с Аль-Акмара почти 3,5 млн рублей, которые якобы стали для ответчика незаконным обогащением. В ответном иске Аль-Акмар требовал компенсировать вред здоровью несовершеннолетнего и моральный ущерб и взыскать с аквапарка 4 млн рублей.

Суд полностью удовлетворил требования истца и частично – ответчика. В результате переучета требований аквапарк «Питерлэнд» должен заплатить Аль-Акмару пояти 150 тыс. рублей и еще почти 50 тыс. рублей госпошлины.

Напомним, инцидент в аквапарке произошел в 2013 году. Тогда сын Аль-Акмара случайно забежал из детского бассейна в неотгороженный он него взрослый бассейн и начал тонуть. Мальчик выжил, но стал инвалидом I группы.