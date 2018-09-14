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14.09.18 / 14:19 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Депутаты ЗакСа разработали поправки в Семейный кодекс по следам конфликта директора «Музея стрит-арта» и его жены

По личному поручению Макарова

Фото АБН

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили пакет поправок в Семейный кодекс РФ по следам конфликта директора «Музея стрит-арта» Андрея Зайцева и его жены Юлии Шик. Об этом в пятницу сообщили в аппарате главы комитета по законодательству Петербургского ЗакСа Дениса Четырбока.

Законопроект разработали по личному поручению спикера городского парламента Вячеслава Макарова, который ранее высказывался по этому семейному конфликту. Депутаты предложили ужесточить наказание для родителей, которые укрывают детей от бывших супругов вопреки решению суда.

Также депутаты предлагают обязать суды в каждом отдельном случае устанавливать порядок общения ребенка с родителем, который в скором времени будет проживать отдельно. Кроме того, при рассмотрении вопроса о лишении родительских прав суды также обяжут запрашивать в органах соцзащиты населения заключение о социальном оздоровлении семьи, которое должно будет учитываться при вынесении решения.

Напомним, в апреле петербургские депутаты обратились к председателю Верховного суда РФ из-за дела бывшей жены директора «Музея стрит-арта» Андрея Зайцева Юлии Шик. Обращение инициировала постоянная комиссия по социальной политике. Как пояснила заместитель председателя комиссии Юлия Мартемьянова, к ним обратилась сама бывшая супруга Зайцева, которой незаконно, по ее словам, не дают видеться с детьми. В результате депутаты попросили председателя Верховного суда взять под личный контроль все дела с участием несовершеннолетних, а также обратить внимание на проблему непривлечения к рассмотрению таких дел органов опеки и уполномоченного по правам ребенка в Петербурге.

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