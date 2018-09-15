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15.09.18 / 16:42 Новости / Россия и мир / Экономика

У банка «ФК Открытие» произошел сбой в работе

В настоящий момент все работает

Фото АБН

У банка «ФК Открытие» произошел сбой в работе. Об этом в субботу сообщил представитель банка.

Клиенты мобильного приложения испытывали трудности с переводом денег, передают «Ведомости». Аналогичные проблемы были в терминалах и банкоматах организации. Причина – сбой внешнего электропитания одного из центров обработки данных банка.

Трудности сохранялись в течение часа во время перехода на резервные мощности. В настоящий момент все системы работают в штатном режиме.

Отметим, в прошлом году «ФК Открытие» находился под санацией. В сентябре текущего года кредитная организация подала иски к бывшим топ-менеджерам. Банк считает, что они получили около 1,42 млрд рублей перед санацией. Средства выплатили в несколько приемов.

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