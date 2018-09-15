«Нафтогаз» решил выпустить еврооблигации в октябре 2018 года На сумму до $1 млрд

«Нафтогаз Украины» решил выпустить еврооблигации в октябре текущего года. Об этом глава компании Андрей Коболев сообщил в субботу.

Сумма облигаций составит $0,5-1 млрд, передает агентство «Украинские новости». «Нафтогаз» направит вырученные средства на собственное развитие, заявил Коболев.

Напомним, в марте Коболев сообщил, что «Нафтогаз» намерен выпустить евробонды на $2 млрд. По его словам, это связано с большой прибыльностью. Прибыль организации за прошлый год составил 39,4 млрд гривен ($1,5 млрд). В эту сумму были включены еще не полученные средства от спора с «Газпромом».