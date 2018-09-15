В Ленобласти нашли свалку печенья и пирожных И строительного мусора

В Ленинградской области нашли свалку печенья и пирожных. Об этом в социальной сети сообщили очевидцы.

Они обнаружили свалку в поселке Кузьмолово во Всеволожском районе. У дороги в кучу свалены коробки со сладкими продуктами. Также на этой свалке очевидцы нашли строительный мусор.

Отметим, на прошлой неделе в Шушарах начали ликвидировать незаконную свалку. Ее площадь составляет 11,5 тыс. кв.м. Добавим, в июле правительство Ленобласти заявило, что несанкционированные свалки нанесли природе региона ущерб на 1,8 млрд рублей. За прошлый год по незаконным свалкам возбудили 11 уголовных дел.