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15.09.18 / 14:37 Новости / Россия и мир / Экономика

В правительстве России обсудили завершение налогового маневра в нефтяной отрасли

С представителями бизнеса

В правительстве России обсудили завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом в субботу сообщил участник совещания.

Встречу с крупными нефтяными компаниями провел вице-премьер России Дмитрий Козак, передает «Прайм». Кроме этого, во встрече участвовали представители ФАС, Минфина, Минэнерго и Минэкономразвития.

Участники совещания обсудили перенос сроков введения демпфирующего механизма, снижение цены отсечения для его расчета и варианты источников финансирования. При этом, компаниям могут пересмотреть обязательства по поставкам топлива на внутренний рынок, а также проверить их инвестиционную активность в добычу.

Напомним, ранее правительство решило снизить акцизы на дизельное топливо и бензин. С июня они снизились на 2 тыс. рублей и 3 тыс. рублей соответственно. При этом, с начала следующего года правительство намерено увеличить акцизы на топливо. Они увеличатся на на 2,7 тыс. и 3,7 тыс. рублей на 1 т соответственно.

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