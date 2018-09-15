В правительстве России обсудили завершение налогового маневра в нефтяной отрасли С представителями бизнеса

В правительстве России обсудили завершение налогового маневра в нефтяной отрасли. Об этом в субботу сообщил участник совещания.

Встречу с крупными нефтяными компаниями провел вице-премьер России Дмитрий Козак, передает «Прайм». Кроме этого, во встрече участвовали представители ФАС, Минфина, Минэнерго и Минэкономразвития.

Участники совещания обсудили перенос сроков введения демпфирующего механизма, снижение цены отсечения для его расчета и варианты источников финансирования. При этом, компаниям могут пересмотреть обязательства по поставкам топлива на внутренний рынок, а также проверить их инвестиционную активность в добычу.

Напомним, ранее правительство решило снизить акцизы на дизельное топливо и бензин. С июня они снизились на 2 тыс. рублей и 3 тыс. рублей соответственно. При этом, с начала следующего года правительство намерено увеличить акцизы на топливо. Они увеличатся на на 2,7 тыс. и 3,7 тыс. рублей на 1 т соответственно.