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15.09.18 / 12:25 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Депутат ЗакСа Петербурга сообщил о приравнивании флешмоба к массовому мероприятию

Будут разрабатывать соответствующий законопроект

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок сообщил о приравнивании флешмоба к массовому мероприятию. Соответствующее заявление депутат сделал в субботу.

Требуется определить правовую природу флешмоба, передает 78.ru мнение Четырбока. По его словам, необходимо уточнить критерии отличия флешмоба от других массовых мероприятий.

Четырбок заявил, что разрабатывать соответствующие поправки булет специальная группа. В нее войдут депутаты, представители комитета по культуре, сотрудники прокуратуры и юридического комитета их администрации губернатора.

Добавим, накануне Четырбок предложил создать в городе службу медиации для трудных подростков. Эту службу включат в структуру городской комиссии по делам несовершеннолетних. Также предполагается организовать специальные центры во всех образовательных петербургских учреждениях. Данную инициативу уже поддержали в комитете по законодательству.

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