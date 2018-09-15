Прокуратура Петербурга предостерегла от нарушения закона организаторов акции 16 сентября на площади Ленина. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в субботу.
Прокуратура напомнила, что на площади возникла аварийная ситуация. Это может поставить под угрозу жизнь горожан, уточнила в ведомстве. Также прокуратура отметила, что публичные мероприятия нельзя проводить в местах с угрозой безопасности участников. Ведомство направило организаторов предупреждение о недопустимости нарушения закона.
Напомним, ранее Смольный согласовал проведение митинга против повышения пенсионной реформы 16 сентября на площади Ленина. В начале месяца власти сообщили о прорыве трубы на площади и предложили перенести акцию в Удельный парк. Организаторы митинга заявили, что проведут мероприятие на площади. Накануне «Водоканал Санкт-Петербурга» рассказал о ремонте трубы на площади Ленина.
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