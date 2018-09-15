Прокуратура Петербурга предостерегла от нарушения закона организаторов акции 16 сентября На площади митинг проводить опасно

Прокуратура Петербурга предостерегла от нарушения закона организаторов акции 16 сентября на площади Ленина. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в субботу.

Прокуратура напомнила, что на площади возникла аварийная ситуация. Это может поставить под угрозу жизнь горожан, уточнила в ведомстве. Также прокуратура отметила, что публичные мероприятия нельзя проводить в местах с угрозой безопасности участников. Ведомство направило организаторов предупреждение о недопустимости нарушения закона.

Напомним, ранее Смольный согласовал проведение митинга против повышения пенсионной реформы 16 сентября на площади Ленина. В начале месяца власти сообщили о прорыве трубы на площади и предложили перенести акцию в Удельный парк. Организаторы митинга заявили, что проведут мероприятие на площади. Накануне «Водоканал Санкт-Петербурга» рассказал о ремонте трубы на площади Ленина.